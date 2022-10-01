Стоимость проезда на МЦД в зоне «Пригород» изменились с 1 октября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 октября изменилась стоимость некоторых тарифов общественного транспорта, в том числе и для Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, теперь цена поездки на МЦД в зоне «Пригород» по «Тройке» и тарифу «Кошелек» составит 60 рублей, а по банковской карте – 65 рублей. При этом стоимость проезда на МЦД внутри Москвы останется прежней – 46 рублей по транспортной карте и 51 рубль по банковской карте.

Кроме того, сохранился абонемент для тех, кто ежедневно пользуется рельсовым транспортом. Также осталась возможность совершать бесплатные пересадки на метро и МЦК.

Ранее KP.RU сообщал, что цены на проезд в общественном транспорте Подмосковья вырастут с 1 октября 2022 года. Теперь по «Стрелке» и «Тройке» проезд на электробусах, трамваях, автобусах и электричках в черте города обойдется жителям в 43 рубля 24 копейки. При выезде из округа будет добавляться 5,45 - 5,48 рубля за каждые 2,5 км в пригороде.