В Москве приступили к работам по консервации фонтанов

Сообщение об этом распространила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на Петра Бирюкова, заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступают к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября. Вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями», - рассказал Петр Бирюков.

Чтобы избежать гидроудара, на всех крупных городских фонтанах, насосы отключаются последовательно. В зависимости от размера сооружения, слив воды из чаш занимает от четверти часа до нескольких суток. Так, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит около шести дней.