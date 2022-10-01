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Общество1 октября 2022 8:20

Многодетный отец из Строгино сразу после проверки данных в военкомате получил отзыв повестки

Житель столичного района Строгино Евгений Матвеев после проверки данных в военкомате получил отзыв ранее направленной повестки. Отец четверых детей рассказал об оперативном устранении недоразумения журналистам

«Я живу в Строгино. Получил повестку из Хорошевского военкомата. Повестка пришла 22 сентября. 23 сентября прибыл по адресу. Служил я с 2003 по 2005 годы. В военкомате объяснил, что у меня четверо детей. Четвертый ребенок у меня появился летом. Никаких проблем не возникло. Получил отсрочку», - пояснил Евгений Матвеев.

Мужчина отметил оперативность работы военкомата. Отзыв повестки москвич получил сразу же по прибытии в военный комиссариат и проверки документов.

«Видимо, данные про рождение четвертого ребенка в военкомат не пришли. Передо мной извинились, объяснили, что бывают такие накладки», - сказал Евгений Матвеев.

Ранее было распространено сообщение о проведении военным комиссариатом Москвы совместно с правительством столицы полноценной масштабной работы по актуализации баз данных граждан, состоящих на воинском учете. По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток.

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько дней назад на своем персональном сайте сообщил о том, что в военкоматах созданы специальные группы для оперативного рассмотрения жалоб по вопросам мобилизации.