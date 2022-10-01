Москвич получил отзыв повестки после проверки данных о состоянии здоровья в военкомате

Столичные военкоматы уточняют списки мобилизованных и отзывают не соответствующие требованиям повестки. Фото: Агентство городских новостей «Москва».

Столичные военкоматы продолжают уточнять список москвичей, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Тем, кому повестки пришли по ошибке, их оперативно аннулируют. Москвич Андрей Воронков рассказал журналистам, что тоже получил повестку и отправился в военный комиссариат, хотя по состоянию здоровья его не должны были призывать. После проверки данных в военкомате и осмотра медицинской комиссии его повестка была отозвана.

«Пришла повестка в понедельник. Повестка была на вторник. Я пришел в военкомат. Потом прошел медкомиссию, ну и по состоянию здоровья мне эту повестку отозвали», - рассказал Андрей Воронков.

Ранее то, что в Москве идет сверка и корректировка списков мобилизованных горожан, подтвердил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что столичные военкоматы отзывают не соответствующие требованиям повестки. Глава города рассказал, что в военных комиссариатах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Они проверяют документы и в случае подтверждения информации отзывают повестки.

- С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указа Президента и приказов Минобороны России, - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин пообещал, что военкоматы будут и дальше уточнять списки призванных на службу. Кроме того, в столице появилась телефонная горячая линия по вопросам мобилизации. Уточнить информацию по призывным повесткам москвичи могут по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.

Для удобства получивших повестки горожан в Москве открыли три резервных пункта мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Мобилизационный пункт на ВДНХ разместился в одном из павильонов выставочного центра. Он объединил три военных комиссариата - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Пункт в Музее Москвы организован на базе Тверского, Замоскворецкого и Красносельского комиссариатов. В Театр Виктюка приходят горожане, получившие повестки от Преображенского военкомата. Тех, кто приходит в военкоматы по месту жительства, в резервные пункты мобилизации отвозят на специально выделенных для трансфера автобусах.