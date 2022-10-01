Москвич в ЦАО получил отзыв ранее направленной повестки после проверки данных в военкомате

Столичные военкоматы продолжают уточнять список москвичей, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники столичных военкоматов уточняют списки мобилизованных горожан и, если повестка была направлена ошибочно, отзывают ее. Именно такую повестку получил москвич Андрей Лоцманов. Житель Центрального округа столицы не подходит для военной службы по состоянию здоровья. После проверки всех необходимых данных в военкомате его повестка была отозвана.

«Повестка пришла несколько дней назад. Я очень удивился, потому что я по здоровью годным не являюсь. Пошел в военкомат, спросил в чем дело, почему такое. Они сказали, что разберутся», - рассказал Андрей Лоцманов журналистам.

Проверка заняла два дня. После этого москвичу вручили отзыв повестки.

«Пришли домой представители военкомата, представились, сказали, что произошла ошибка, вручили документ с печатью и подписью, сказали, что все, можно не приходить», - сообщил москвич.

Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб по вопросам призыва в Москве создали горячую линию. Выделенный канал работает по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77. Позвонив по этим номерам, жители города могут уточнить информацию по частичной мобилизации, рассказать о своем случае или оставить жалобу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва будут работать в военкоматах постоянно. Все повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных, отзываются.

То, что в столице идет сверка и корректировка списков мобилизованных горожан, подтвердил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. Он сообщил, что все вопросы, касающиеся частичной мобилизации, возникающие у жителей Москвы, рассматриваются на горячей линии столичного правительства. Локтев уточнил, что по указанию мэра Москвы на горячей линии города вывели отдельное направление, где разъясняется, что делать, если вам вручили повестку.

«В том числе рассматривают жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведён ошибочно», - подчеркнул заместитель военного комиссара Москвы.

Для удобства получивших повестки горожан в столице открыли резервные пункты мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Тех, кто приходит в военкоматы по месту жительства, в резервные пункты мобилизации отвозят на специально выделенных для трансфера автобусах.