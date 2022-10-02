Москвичам рассказали, чем занимаются животные в столичном зоопарке осенью

Обитатели Московского зоопарка стали активнее с наступлением осени Фото: Иван МАКЕЕВ

С наступлением осени и уходом зноя активность многих обитателей Московского зоопарка повысилась, они стали проводить больше времени под открытым небом, а потому визит в столичный зоосад в октябре может оказаться как никогда насыщенным, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Животные активно готовятся к похолоданию. Для любимца публики манула Тимофея это выражается в обрастании более густым мехом и наборе веса. Чтобы помочь ему, сотрудники зоопарка прячут в разных местах вольера перепелок для его питания.

Чаще в своем вольере стал появляться амурский леопард Мизер. Гости могут увидеть его, нежащимся на солнышке. А вот пару жирафов Липу и Самсона скоро переведут во внутренние помещения - похолодание им не по вкусу.

Появившийся на свет этой весной кенгуренок валлаби Беннета гуляет по вольеру в основном в сумке мамы Плюшки. А вот ягненок Кудряш, которому исполнилось уже три месяца, сам с удовольствием бегает и играет в вольере, не стесняясь присутствия зоологов или посетителей.

В Вольерах на Большом пруду можно увидеть и птенцов красных и розовых фламинго. Скоро они вместе с родителями переедут во внутренние помещения, а пока их можно увидеть на открытом воздухе.

Как сообщал KP.RU ранее, с октября Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. Гости могут войти на его территорию до 17:00, а гулять по ней - до 18:00.