Прощание с Борисом Моисеевым началось на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, в воскресенье, 2 октября 2022 года, на Троекуровском кладбище в Москве в 12 часов началась церемония прощания с Борисом Моисеевым. На сайте «Комсомольская правда» ведется прямая онлайн-трансляция с места событий.

С организацией похорон и церемонией прощания помогала Алла Борисовна Пугачева. При этом самой Примадонны на мероприятии не будет, так как она покинула Россию накануне.

О смерти артиста стало известно 27 сентября 2022 года. Борис Моисеев умер на 69-м году жизни от последствий инсульта. Артист дважды перенес инсульт. С 2015 года он прекратил выступления и крайне редко появлялся на публике, ведя затворнический образ жизни в своей московской квартире. Также сообщалось, что любимец публики подорвал свое здоровье многочисленными пластическими операциями.