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Общество2 октября 2022 9:57

Проход к станции метро «Комсомольская» со стороны входов 7-14 в Москве закроют для ремонта вестибюля

Ограничения будут действовать с 3 октября
Мила ГЕНЬ
Проход к станции метро «Комсомольская» со стороны входов 7-14 в Москве закроют для ремонта вестибюля

Проход к станции метро «Комсомольская» со стороны входов 7-14 в Москве закроют для ремонта вестибюля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказали, что с 3 октября будет закрыт проход к станции метро «Комсомольская» со стороны входов 7-14. Это необходимо для проведения ремонтных работ.

Ограничения нужны для завершения ремонта вестибюля станции «Комсомольская». Ремонт идет поэтапно без полного закрытия вестибюля.

Пассажиров попросили пользоваться другими входами. Так, тем кто планирует поездку на трамваях и с Казанского вокзала, попасть на станцию можно с входа 3, который расположен со стороны Казанского вокзала. Пассажирам Ярославского, Ленинградского вокзалов и D2 можно воспользоваться входом 1, который находится на переходе со стороны Ленинградского вокзала.

Также москвичей попросили по возможности сместить время своей поездки с часа пик.

— Приносим извинения за временные неудобства, — добавили в дептрансе.

Напомним, как писал KP.RU, ранее обновили переход между станцией метро «Комсомольская» и Ярославским вокзалом.