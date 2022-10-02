Москвичу в ЮАО аннулировали повестку после проверки данных в военкомате

В столице создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, где призывные комиссии работают с призывниками, в том числе рассматривают жалобы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московские военкоматы продолжают работу по уточнению списков граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Если в данных обнаруживается ошибка или неточность, повестка оперативно отзывается. Такой случай произошел с жителем Южного административного округа столицы Станиславом Шейховым. Мужчина получил повестку из военкомата, однако после уточнения информации она была отозвана.

«Я повестку забрал из почтового ящика. Там была указана дата, когда я должен был явиться в военкомат, но его представители пришли ко мне домой раньше этого срока и вручили отзыв. Конкретную причину мне не назвали», - рассказал Станислав Шейхов журналистам.

Станислав работает учителем в средней школе. Сейчас он получает второе высшее образование и учится на очно-заочном отделении одного из столичных вузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в военных комиссариатах Москвы появились специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Они проверяют документы и в случае подтверждения информации отзывают повестки. Кроме того, по указанию мэра Москвы на горячей линии города вывели отдельное направление, где разъясняется, что делать, если вам вручили повестку. Выделенный канал работает по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77. Позвонив по этим номерам, жители города могут уточнить информацию по частичной мобилизации, рассказать о своем случае или оставить жалобу.

В столице создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, где призывные комиссии работают с получившими повестки москвичами, в том числе рассматривают жалобы. Они организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию.

Кроме того, в Москвы с 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Сюда родственники призванных на службу горожан могут обращаться со всеми своими проблемами и вопросам. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что семьи мобилизованных москвичей не останутся без помощи города.

«Приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в Вооруженные Силы. Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту», - написал Сергей Собянин в блоге на сайте мэра Москвы.

Сотрудники центра готовы помочь в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.