Москвичи передали более 200 тысяч предметов для школы нуждающимся семьям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москвичи помогли собрать к новому учебному году школьников из малообеспеченных семей, социальных учреждений города, а также детей из семей беженцев из ДНР И ЛНР. Всего нуждающимся передали более 200 тыс. различных предметов для учащихся, пишут на официальном сайте мэра Москвы.

Участие в акции приняли более 130 организаций: школы, вузы, ссузы, некоммерческие организации, представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и городские структуры. За полтора месяца собрали более 90 тыс. тетрадей и обложек к ним, 57 тыс. ручек, простых и цветных карандашей, линеек, ластиков и точилок. Также было принесено 18,5 тыс. альбомов, фломастеров, акварельных и гуашевых красок, кистей и других предметов для уроков рисования. Детям подарили порядка тысячи новых рюкзаков, около 370 школьных дневников и свыше 2 тыс. пеналов.

В рамках акции впервые собирали школьную и спортивную одежду, а также обувь.

Из всех предметов сформировали комплекты для более тысячи первоклассников.

В 2021 году москвичи собрали 16,8 тыс. предметов, в 2022 году масштаб акции вырос в 12 раз. Этого удалось добиться благодаря новым точкам приема.

Как писал KP.RU, ранее стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.