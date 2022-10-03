Сергунина: Московская сеть Wi-Fi стала одной из крупнейших в мире

Москвичи всегда на связи. Общение, учеба, работа, отдых и просто прогулки по интересным маршрутам - для всего этого и многого другого нужна надёжная мобильная связь и интернет. В любой точке города их обеспечивает общегородская сеть Wi-Fi, которая отмечает уже девятилетие. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, только с начала этого года зафиксировано более 62 миллионов подключений.

«За годы развития городская сеть Wi-Fi в Москве стала одной из крупнейших в мире. Сейчас она насчитывает больше 24 тысяч точек доступа. При этом покрытие постоянно расширяется. Беспроводной интернет работает на многих улицах в пределах Садового и даже Третьего транспортного кольца, а еще почти в тысяче различных объектов и учреждений — от библиотек и парков до студенческих общежитий», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году в городе были созданы ещё около 800 дополнительных точек доступа. Объем трафика превысил восемь петабайт (восемь миллионов гигабайт). Например, городским Wi-Fi теперь можно пользоваться на всей центральной части ВДНХ. Интернет стал доступен здесь от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Сеть теперь охватывает ещё семь парков, 10 театров и 42 разных учреждений культуры и спорта. Напомним, первую городскую точку доступа к Wi-Fi разместили в 2013 году на Фрунзенской набережной. Сейчас их уже более 3,6 тысячи только в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.

НА ЗАМЕТКУ

Для подключения к бесплатному интернету необходимо в списке доступных сетей выбрать Moscow_WiFi_Free. Далее пройти идентификацию, используя аккаунт на mos.ru или с помощью СМС. Такую процедуру по закону требуется проходить раз в три месяца.

На интерактивной карте на портале mos.ru можно найти ближайшую точку Wi-Fi. Департамент информационных технологий Москвы уточняет, что беспроводная сеть работает бесшовно. То есть жители с гаджетами могут ездить по городу и при этом подключаться к Wi-Fi в любом месте без повторной авторизации в течение дня.