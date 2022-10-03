Ефимов: Статус самозанятого в Москве получили уже более 1,1 миллиона жителей

1,11 млн самозанятых зарегистрировано в столице на 1 сентября этого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам себе начальник! Таким словами могут сегодня охарактеризовать свою работу 1,11 миллиона москвичей. Именно столько самозанятых зарегистрировано в столице на 1 сентября этого года. Цифра составляет 20 процентов от всех имеющихся в России плательщиков налога на профессиональный доход. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, городской бюджет получил от них 7,6 миллиарда рублей в течение восьми месяцев 2022-го. Это на 72 процента больше, чем за те же месяцы 2021-го. Желающих воспользоваться льготным режимом все прибавляется.

«За январь – август текущего года число самозанятых в столице выросло на 241 тысячу человек, - отметил заммэра. - Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 сентября 2022 года достиг 483 миллиардов рублей».

По его словам, из указанной суммы только 165 миллиардов рублей было заработано самозанятыми в этом году с января по август. Чаще всего они предпочитают трудиться в пассажирских перевозках, доставке, рекламе и маркетинге, а также сдавать жилье в аренду. Их активность в бизнесе подтверждается в том числе статистикой выданных чеков. Например, за август их было оформлено самозанятыми 7,2 миллиона или на 80 процентов больше, чем годом ранее. При этом августовский чек в среднем составлял 2775 рублей. Сумма выросла на 66 процентов, если сравнивать с тем же месяцем прошлого года.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева напомнила, что столица в числе первых начала использовать «Налог на профессиональный доход». Остальные российские регионы затем применяли этот налоговый режим на примере Москвы.

«В качестве самозанятых в столице регистрируется в среднем 30 тысяч человек в месяц», - уточнила Багреева.