С улиц Москвы начали убирать бахчевые развалы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице закрываются торговые площадки по продаже арбузов и дынь. Напомним, по правилам они работают каждый год с 1 августа по 1 октября. В этот раз их было 159. Для размещения точек с летними ягодами была утверждена специальная схема. Теперь владельцы бахчевых развалов должны все разобрать и вывезти на хранение. Итоги сезона подвёл начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров. Ведомство постоянно следит за тем, чтобы в городе не появлялись стихийные места для продажи арбузов и дынь. Такие «нелегалы» сразу считаются нарушителями.

«В этом году было выявлено 37 подобных случаев, - сообщил Бобров. - Из них 35 касались размещения вне схемы, а два – превышения разрешенной площади».

По его словам, летом 2022-го таких ситуаций стало меньше на 23 процента по сравнению с сезоном-2021.

«Этого удалось добиться благодаря профилактической и информационно-разъяснительной работе с предпринимателями», - отметил глава ведомства.

В ближайшие недели Госинспекция по недвижимости проведёт проверки в разных районах столицы. Это нужно для выявления неразобранных вовремя павильонов бахчевых развалов.