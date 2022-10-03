Спасатели оказали помощь пассажирке такси, пострадавшей в ДТП в Рязановском поселении

Спасатели оказали помощь пострадавшей в ДТП в районе Рязановского поселения. Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В Рязанском поселении на территории ТиНАО столичные спасатели оказали помощь молодой женщине, пострадавшей в аварии, сообщили в телеграм-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

ДТП с участием легковушки и автомобиля такси произошло ночью со 2 на 3 октября на Симферопольском шоссе, 22. На место прибыли сотрудники Московского авиацентра. В аварии серьезно пострадала пассажирка такси.

Спасатели огородили место происшествия, отключили аккумулятор в транспортном средстве и оказали первую помощь женщине. Затем пострадавшую транспортировали в машину скорой и отправили в медучреждение.

Ранее KP.RU сообщал, что спасатели вывели из подмосковного леса заблудившуюся 80-летнюю собирательницу грибов. Пенсионерка сама позвонила в экстренные службы, когда поняла, что не сможет найти обратную дорогу из соснового бора. Специалисты искали пожилую женщину около полутора часов.