Анастасия Ракова обсудила с директорами школ дополнительные инструменты для углубленной подготовки детей к ЕГЭ

Новые подходы в подготовке к ЕГЭ позволят ребятам отказаться от услуг репетиторов и получить более серьезные знания на уроках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В московских школах введут более углубленную подготовку к ЕГЭ. Для этого в образовательных организациях внедрят новые методы обучения, которые позволят ребятам отказаться от услуг репетиторов и получить более серьезные знания на уроках. Как подготовить старшеклассников к успешной сдаче госэкзаменов, с директорами столичных школ обсудила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Главная забота старшеклассников и их родителей - успешная сдача единого государственного экзамена. Именно от его результатов зависит дальнейший путь выпускника. При этом сам подход к обучению одиннадцатиклассников не менялся основательно после появления ЕГЭ, - рассказала Анастасия Ракова. - В итоге укрепилась практика репетиторства, на которое родителям необходимо тратить порой немалые средства. Чтобы исправить эту ситуацию, вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников мы проводим ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываем дополнительные инструменты для углубленной подготовки выпускников к ЕГЭ».

По словам вице-мэра, новые образовательные инструменты для школ будут разработаны и представлены в ближайшее время. Такой подход позволит педагогам и ученикам сосредоточиться именно на подготовке к ЕГЭ. Для этого будут созданы дополнительные условия.

Чтобы старшеклассники более эффективно готовились к сдаче госэкзаменов, в Москве были созданы предпрофессиональные классы. В них школьники знакомятся с будущей профессией и изучают именно те предметы, которые потребуются им при поступлении в профильный вуз. С 2022 учебного года в столичных школах появились три новых направления: космическое, авиастроительное и спортивное. Кроме того, число специализированных классов увеличилось более чем на 500. У ребят есть возможность выбирать между инженерными, медицинскими, педагогическими, академическими, кадетскими и предпринимательскими предпрофессиональными классам, а также ИТ- и медиаклассами.

Во время подготовки к госэкзаменам будущие выпускники московских школ проходят независимые диагностики. Такая оценка знаний проводится, в том числе, и в формате ЕГЭ. В ходе тестов полностью имитируется атмосфера экзамена и воспроизводятся технологии его проведения. По итогам такой диагностики можно оценить уровень подготовки школьника к ЕГЭ и восполнить пробелы в знаниях. Для ребят диагностика полезна еще и тем, что помогает понять, что именно их ждет на экзамене. При подготовке к ЕГЭ преподаватели и ученики используют образовательные материалы в библиотеке «Московской электронной школы».

«Благодаря действующим в столице подходам к обучению, использованию цифровых сервисов и современных форматов в образовательном процессе в 2022 году по результатам ЕГЭ 220 баллов и выше за три предмета набрали около 36,7% школьников - в три раза больше, чем 10 лет назад», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.