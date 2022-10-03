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Общество3 октября 2022 11:27

Следственный комитет начал проверку опасных хостелов Москвы

Правоохранительные органы заинтересовались сразу шестью гостиничными общежитиями в столичном районе Коптево
Мила ГЕНЬ
Следственный комитет начал проверки опасных хостелов Москвы

Следственный комитет начал проверки опасных хостелов Москвы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет приступил к проверкам опасных хостелов Москвы. Сигналом для правоохранительных органов стал эфир на федеральном канале, в котором рассказали о шести таких заведениях в районе Коптево, работающих с нарушениями. В СКР по Москве отметили, что хостелы опасны как для жителей района, так и для самих постояльцев.

В передаче, посвященной проблеме с хостелами в Коптево, выступили местные жители. Они рассказали, что один из них находится в подвале жилого дома. Проживание в нем небезопасно, так как во время ремонта его перепланировали: были снесены несущие стены. В помещении постоянно скапливается влага, пожарный выход завален мусором, а также не соблюдаются санитарные нормы и правила.

Герои эфира отметили, что всего в районе Коптево функционируют шесть таких хостелов. Постояльцы регулярно устраивают потасовки и скандалы. Люди жалуются, что не чувствуют себя в безопасности.

Как сообщили в СКР по Москве, после проведения проверки было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

Ранее KP.RU писал о пожаре в хостеле на северо-западе столицы. Люди оказались заблокированы огнем в здании.