Следственный комитет начал проверку опасных хостелов Москвы

Следственный комитет начал проверки опасных хостелов Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет приступил к проверкам опасных хостелов Москвы. Сигналом для правоохранительных органов стал эфир на федеральном канале, в котором рассказали о шести таких заведениях в районе Коптево, работающих с нарушениями. В СКР по Москве отметили, что хостелы опасны как для жителей района, так и для самих постояльцев.

В передаче, посвященной проблеме с хостелами в Коптево, выступили местные жители. Они рассказали, что один из них находится в подвале жилого дома. Проживание в нем небезопасно, так как во время ремонта его перепланировали: были снесены несущие стены. В помещении постоянно скапливается влага, пожарный выход завален мусором, а также не соблюдаются санитарные нормы и правила.

Герои эфира отметили, что всего в районе Коптево функционируют шесть таких хостелов. Постояльцы регулярно устраивают потасовки и скандалы. Люди жалуются, что не чувствуют себя в безопасности.

Как сообщили в СКР по Москве, после проведения проверки было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

Ранее KP.RU писал о пожаре в хостеле на северо-западе столицы. Люди оказались заблокированы огнем в здании.