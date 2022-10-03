Небоскреб высотой 80 этажей в Москва-Сити достроят в 2030 году

В Москва-Сити в 2030 году достоят 400-метровый небоскреб. Фото:«Галс-девелопмент»

Компания-застройщик «Галс-девелопмент» в 2030 году планирует сдать в эксплуатацию 400-метровый небоскреб класса «А» в Москва-Сити. Офисная башня высотой 80 этажей будет самой высокой в столице, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Общая площадь сооружения составит 196 тысяч квадратных метров, при этом под аренду уйдет порядка 130 тысяч «квадратов». Небоскреб намерены достроить в 2030 году. По проекту, на уровне третьего этажа башня будет соединено с мостом «Багратион».

Главной архитектурной особенностью бизнес-центра станет «световой водопад». На территории небоскреба откроются рестораны высокой кухни, фитнес-центр, бассейн, фуд-моллы, спа-комплекс и другие помещения.

В настоящий момент застройщик пока не определился с названием небоскреба, рабочий вариант – «Палитра».

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