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Общество3 октября 2022 12:29

Небоскреб высотой 80 этажей в Москва-Сити достроят в 2030 году

Это будет самая высокая офисная башня столицы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москва-Сити в 2030 году достоят 400-метровый небоскреб. Фото:«Галс-девелопмент»

В Москва-Сити в 2030 году достоят 400-метровый небоскреб. Фото:«Галс-девелопмент»

Компания-застройщик «Галс-девелопмент» в 2030 году планирует сдать в эксплуатацию 400-метровый небоскреб класса «А» в Москва-Сити. Офисная башня высотой 80 этажей будет самой высокой в столице, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Общая площадь сооружения составит 196 тысяч квадратных метров, при этом под аренду уйдет порядка 130 тысяч «квадратов». Небоскреб намерены достроить в 2030 году. По проекту, на уровне третьего этажа башня будет соединено с мостом «Багратион».

Главной архитектурной особенностью бизнес-центра станет «световой водопад». На территории небоскреба откроются рестораны высокой кухни, фитнес-центр, бассейн, фуд-моллы, спа-комплекс и другие помещения.

В настоящий момент застройщик пока не определился с названием небоскреба, рабочий вариант – «Палитра».

Ранее KP.RU сообщал, что В Москве на улицах Дубининская и Даниловский Вал появилось 16 переходов. Кроме того, в районе Павелецкого вокзала обустроили 65 велопарковок, 64 парковочных мест с карманами, 17 повышенных трамвайных платформ.