Краснокнижного канюка заметили на территории парка «Измайлово» в Москве

Краснокнижного канюка заметили на территории парка «Измайлово». Фото: телеграм-канал Городского хозяйства Москвы

В Москве в природно-историческом парке «Измайлово» заметили обыкновенного канюка. Хищная птица занесена в Красную книгу столицы под 1-й категорией редкости: это исчезающий вид, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

В городе краснокнижный канюк гнездится редко, обычно его можно заметить лишь во время перелетов. Ранее птицу семейства ястребиных видели в парке «Кузьминки-Люблино», а на этот раз наблюдали в «Измайлово».

Ястребиный сарыч немного крупнее вороны, у него мощные крылья, острые когти и клюв крючком. Хищник обладает отличным зрением, это помогает ему увидеть добычу с большой высоты. Он питается грызунами и земноводными.

Считается, что канюк получил свое имя из-за гнусавого и заунывного голоса. Когда хищник кричит, кажется, что он что-то канючит, то есть выпрашивает. При этом некоторые народы называют его «кошачьим орлом», так как птица издает звуки, немного напоминающие мяуканье.

Ранее KP.RU сообщал, что в Московском зоопарке появился самец харзы. Зверьку по имени Марвел полтора года, его вес составляет 3,5 килограмма. Он прибыл на территорию зоосада из Центра воспроизводства редких видов животных.