Герой Советского Союза Владимир Горовой напутствовал мобилизованных москвичей

Герой Советского Союза полковник Владимир Горовой посетил один из мобилизационных центров столицы и напутствовал мобилизованных москвичей. Фото: Александр Щербак/ТАСС.

Герой Советского Союза полковник Владимир Горовой посетил один из мобилизационных центров столицы и напутствовал мобилизованных москвичей. Член правления Клуба Героев и руководитель секции Героев по Центральному административному округу столицы подчеркнул, что защита своей семьи и своей страны - долг каждого призывника.

«Я сегодня пришел сюда, чтобы напутствовать наших призывников, рассказать им пожелания наши, ну и пожелать им успехов в боевой подготовке и, если придется, в боевых операциях, - рассказал Владимир Горовой. - Нужно понимать всем, кто туда идет, что страна сейчас находится в очень серьезной обстановке. У нас все есть: семья, дети, родители, работа, но все это у нас повседневность. А в глубине души должно быть одно, что когда наступает час смертельной опасности, а сейчас такой час наступил, то все, кто идет туда по призыву, должен понимать, что кроме вас никто этого не сделает. Кто еще нас защитит, никто. Они воюют и за себя, и за своих родных, и за нашу страну».

Герой Советского Союза отметил, что настрой у мобилизованных должен быть патриотическим. Многие приходят на призывные пункты по зову души и записываются в ряды вооруженных сил добровольцами.

«Человек идет защищать Родину не только потому, что он обязан, а это является долгом и обязанностью любого гражданина нашей страны, но еще по зову сердца и души. Он должен пойти и защищать свои березки, друзей, семью. За всем этим стоит большая страна - Родина, Россия», - подчеркнул Герой Советского Союза.

По словам полковника, он испытывает искреннее чувство гордости за граждан России, особенно за тех, кто идет сражаться добровольцем.

«Они идут сознательно защищать Родину. Несмотря на мирную жизнь, дух морального долга, защиты Родины не утрачен у нас», - убежден Горовой.

Сейчас столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию.

Кроме того, в Москвы с 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Сотрудники центра готовы помочь в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.