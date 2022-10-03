Москвич по собственной инициативе пришел за повесткой на мобилизационный пункт

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвич Борис Кирсанов сам пришел в военкомат за повесткой. Житель Южного Бутово собрал необходимые вещи и по собственной инициативе явился в мобилизационный пункт.

«Повестку я получил не сам. Мне не выдали, ко мне никто не приходил, я поехал за ней сам. Взял с собой все, кроме, пожалуй, зимней куртки, бушлата. У меня из родственников только мать, она приняла это спокойно. Я ее оповестил, что поеду, она сказала, что это мое право», - рассказал Борис Кирсанов журналистам телеканала «Москва 24».

Мобилизационный пункт Южного Бутово разделен на секции, в которых призванные горожане с комфортом ожидают своей очереди на оформление. В спортивном зале показывают советские фильмы, здесь же можно перекусить или выпить чай. В центре организованы два коридора. В одном из них проходят люди, у которых есть вопросы по повестке. По второму идут те, кто готов сразу отправиться в часть.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Пункты мобилизации позволяют обеспечить комфортные условия для призывников, места для них выбирались с учетом наличия просторных помещений и транспортной доступности.

В военкоматах Москвы работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники военных комиссариатов перепроверяют и уточняют списки горожан, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. Выписанные по ошибке повестки оперативно отзываются. Для срочного рассмотрения конкретных жалоб по вопросам призыва в Москве создали горячую линию. Выделенный канал работает по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77. Позвонив по этим номерам, жители города могут уточнить информацию по частичной мобилизации, рассказать о своем случае или оставить жалобу.

Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, близкие призванных на службу людей попали в ситуацию, когда привычный уклад жизни меняется. Специалисты центра будут не только психологически поддерживать родных бойцов, но и помогать им решать возникающие проблемы. Сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.