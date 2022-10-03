Двое детей пострадали из-за падения футбольных ворот на Измайловском бульваре в Москве

Двое детей пострадали из-за падения футбольных ворот в Москве Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Двое детей пострадали из-за падения на них футбольных ворот в Москве. Ребята играли на спортплощадке, когда конструкция обрушилась прямо на них, пишет MSK1.RU. Один из мальчиков сломал руку, второй отделался ушибами.

Инцидент произошел на Измайловском бульваре. Как стало известно, ворота упали потому что не были закреплены.

Это не первый подобный случай, произошедший в московском регионе. Так, в мае 2022 года в Долгопрудном на мальчика, который был на тренировке на спортивной площадке, упали футбольные ворота. Ребенок получил множественные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу.

Как писал KP.RU, после того инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при оказании услуг, выполнении работ, хранении, перевозке либо сбыте товаров. Его расследование находилось на контроле у прокуратуры.