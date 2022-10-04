В центре Москвы открылась фотовыставка ко Дню московской промышленности

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва - один из крупнейших центров промышленности нашей страны. Необходимой продукцией жителей обеспечивают более трех тысяч столичных предприятий. Часто на них трудятся целыми семьями несколько десятков лет подряд. А некоторые фамилии известны на предприятиях даже более века. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, трудовые династии столичных заводов и фабрик представлены на Арбате на тематической фотовыставке, приуроченной ко Дню московской промышленности. Напомним, праздник отмечается 7 октября. Экспозиция проводится в рамках «Недели московской промышленности» проекта «Открой#Моспром». Желающие могут увидеть ее до 31 октября.

«Фотографии отражают историю 20 трудовых династий, каждая из которых вложила значительные усилия в развитие промышленности Москвы, - отметил глава ведомства. - Общий стаж некоторых семей составляет почти 150 лет».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, на выставке собраны изображения 67 промышленников с 20 фабрик и заводов города. История некоторых предприятий, на которых они работали, началась еще до революции. Например, семья Бабиных-Плотниковых, работников ГК «Москабельмет», может похвастать общим трудовым стажем в 147 лет! А сотрудники холдинга «Объединенные кондитеры» семья Тюневых – 125 лет.

В этом году День московской промышленности в столице отметят не только выставкой, но и забегом для всех жителей, онлайн-экскурсией по производствам с участием известных москвичей, другими мероприятиями.