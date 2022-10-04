В этом году в Москве построили 69 детсадов, школ и спорткомплексов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые детсады, учебные корпуса, поликлиники, спортивные и культурные центры появляются в разных районах столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, в этом году построено уже 69 социальных учреждений. Их общая площадь - более 480 тысяч квадратных метров.

«Сюда входят 24 детских сада на 4810 мест и 15 школьных зданий», - уточнил заммэра.

По его словам, для жителей также возвели 10 медицинских зданий, 15 спортивных сооружений и 5 учреждений культуры. Причем из них почти 60 процентов созданы за счёт инвесторов. Благодаря частным вложениям в строящихся жилых кварталах появляется все необходимое для комфортной жизни - от садиков и спортцентров до амбулаторий и мест отдыха.

«Это положительно влияет на качество жизни москвичей, что напрямую отвечает задачам, которые ставит перед градостроителями мэр Москвы Сергей Собянин», - подчеркнул Бочкарёв.

Подробнее о некоторых завершенных социальных проектах рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. Например, на юго-востоке столицы в Люблино недавно достроен детсад на 350 мест. В нем разместились группы для детей всех возрастов, музыкальный и физкультурный залы, комнаты для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога.

Ещё один садик на 200 детей появился в Новой Москве в поселении Рязановском. Его фишка - просторный зелёный двор для игр и отдыха на свежем воздухе. Спортивные и прогулочные площадки связали пешеходными дорожками. А на северо-западе в районе Хорошёво-Мневники построили школу начального общего образования на 400 мест. Ее адрес - улица Народного Ополчения, дом 3, корпус 2.

«Для обучающихся оборудован кабинет робототехники, а для занятий по художественной керамике предусмотрена гончарная мастерская», - пояснил Левкин.

По его словам, в спортивной зоне школы обустроили залы единоборств, 3D физкультуры и танцевальных занятий.