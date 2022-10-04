Новый Дворец бракосочетания получат жители Южного Бутова в Москве

Новый Дворец бракосочетания в Южном Бутово готовится к открытию Фото: Илья СМИРНОВ

Новый Дворец бракосочетания вскоре будет введён в эксплуатацию в Южном Бутово. Работы завершены, осталось только подготовить все необходимые документы к открытию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Москвы.

Уже построенное здание находится в микрорайоне Щербинка по адресу улица Брусилова, дом 21, строение 3. Здесь вскоре откроются центр социального обслуживания населения, центр московского долголетия и Дворец бракосочетания.

Мосгосстройнадзор уже проверил объект. По мнению экспертов ведомства, он полностью соответствует заявленным требованиям и документации. Теперь застройщику необходимо подготовить бумаги для ввода здания в эксплуатацию, и после этого в Щербинке начнет работу новый Дворец бракосочетания.

Здание представляет собой два взаимосвязанных корпуса общей площадью более 6,8 тыс. квадратных метров. Для молодоженов предусмотрены два торжественных зала, а территория вокруг озеленена и благоустроена.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве построили 69 новых школ, детских садов и спортивных комплексов в 2022 году.