Здание бывшего кинотеатра «Бирюсинка» на юге Москвы реконструировали Фото: Стройкомплекс Москвы

На юге Москвы завершили реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Бирюсинка». Речь идет о строении в районе Бирюлево Западное, по ул. Булатниковская, д. 9а. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы.

Устаревшее трехэтажное здание частично разобрали и расширили. Строители полностью обновили все коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный уровень. Ниже земли решено разместить супермаркет.

Общая площадь обновленного объекта составит почти 7 тыс. кв. м. Внешний вид здания решили оставить в стиле старого кинотеатра «Бирюсинка». Название также не сменили, вывеску выполнили по 3D-модели советской, которая была раньше.

Теперь здание готовят к эксплуатации. Здесь может разместиться спортивно-развлекательный центр, торговые предприятия, а также точки общепита.

При реконструкции все помещения выполнили по стандартам безбарьерной среды. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о важности проекта по реконструкции старых советских кинотеатров. Как писал KP.RU, в рамках реализации программы в столице за счет инвесторов обновляют около 30 объектов.