В центре Москвы прекратили незаконную реконструкцию исторического здания

Бывший доходный дом С.Давыдовой Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мясницкую улицу уже более ста лет украшает доходный дом С. В. Давыдовой. Лепнина, наличники, балюстрада и окна-витрины - здесь важна каждая деталь. Не удивительно, что построенное в 1914 году здание на улице Мясницкая, дом 13, строение 2 признано исторически ценным градоформирующим объектом и относится к памятнику архитектуры. Сооружение входит в объединенную охранную зону объектов культурного наследия № 50. Помимо этого, находится в границах территорий объектов археологического наследия, а также на земельном участке, непосредственно связанном с участком в границах территории объектов культурного наследия. Но все это почему-то не остановило собственника здания, затеявшего в нем незаконную реконструкцию. Как только здесь стали появляться пристройки, их сразу же заметили специалисты Госинспекции по недвижимости. Одноэтажные капитальные конструкции возводились самовольно и без разрешений.

«Земельный участок для строительства или реконструкции не предоставлялся, разрешение на возведение пристроек не выдавалось», - отметил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, инспекторы прекратили стихийное строительство в самом его начале. Среагировали оперативно! По требованию контрольного ведомства собственник добровольно остановил работы и убрал пристройки. Сейчас старинное здание привели в порядок. Его площадь вновь соответствует разрешительной документации.