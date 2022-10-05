Москвичам рассказали о четырех сервисах, помогающих беречь экологию

Москвичи могут внести вклад в экологию столицы, не выходя из дома Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве действуют как минимум четыре сервиса, связанных с защитой окружающей среды, принять участие в которых может любой горожанин, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Один из самых любимых проектов москвичей - «Наше дерево». Участие в нем могут принять пары, у которых недавно родился малыш. Оставив заявку на странице сервиса, участники получают саженец, который могут посадить в одном из столичных парков. Правда, в силу климатических условий высадка производится только осенью, но оставить заявку можно в течение всего года.

Благодаря этому проекту столица обзавелась 15,8 тысячи именных деревьев, при этом больше половины было посажено в 2021 году.

Перейти к осознанному потреблению воды можно с помощью сервиса «Передача показаний счетчиков воды и тепла» на mos.ru. Он позволяет не только дистанционно подать данные счетчиков, но и сравнить уровень потребления ресурса со средним по городу и узнать персональные способы экономии. В частности, он подскажет, какой объем воды вы используете на то, чтобы принять ванну, или сколько ресурса требуется вашей стиральной или посудомоечной машине.

Год назад в Москве запустили сервис «Вывоз ненужных вещей». Благодаря ему можно экологично избавиться от отслужившей свое бытовой техники, мебели, двери или даже автомобиля. Заявку можно заполнить на странице сервиса. Его представители в указанное время прибудут, чтобы забрать вещи, сами загрузят их в транспорт и увезут в пункт утилизации. Сам процесс вывоза может занять около 30 минут.

Четвертый сервис позволяет в любой момент узнать о состоянии воздуха в той или иной части Москвы. Для этого нужно заглянуть на сайт Мосэкомониторинга. Данные приходят с 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы. Информация публикуется круглосуточно.