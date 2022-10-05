Московский зоопарк обзаведется юным дружелюбным моржом за 20 млн рублей

Выигравший тендер поставщик должен доставить моржа в Московский зоопарк в течение 45 последующих дней Фото: REUTERS

До конца этого года в Московском зоопарке появится новый обитатель - столичный зоосад в среду, 5 октября, разместил на сайте госзакупок объявление о тендере на поставку моржа, за которого готовы заплатить 20 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, морж должен быть относительно юным - 7-9 лет, при том, что эти животные обычно доживают до 25-30 лет. Также указано, что его вес должен составлять от 600 до 800 килограммов, а характер должен быть дружелюбным.

Заявки на поставку экзотического млекопитающего принимаются до 12 октября, а итоги тендера будут подведены 19 октября.

К слову, моржи в столичном зоопарке уже живут. Вместе с морскими котиками, морским зайцем и сивучами они содержатся в бассейнах павильона «Ластоногие». Как сообщал KP.RU ранее, в июле 2022 года он открылся после масштабной реконструкции, увеличившей его площади. Теперь Московский зоопарк может пополнить ряды своих обитателей.