В Москве разработан комплекс по изготовлению отечественного сырья для утепления труб

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Импортозамещение набирает обороты. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, одним из приоритетов сегодня является замена зарубежной продукции российскими аналогами. Среди тех, кто занимается разработкой отечественных новинок, - московская компания «Полимер-Комплекс». Она производит заливочные машины высокого давления.

«В рамках этой работы столичная компания создала комплекс по изготовлению собственного сырья для утепления труб и сэндвич-панелей, - отметил глава ведомства. - Примечательно, что стоимость новой установки почти в четыре раза ниже, чем у иностранных поставщиков».

По его словам, новинка заинтересует многие заводы страны, в планах которых отказ от импортной продукции и применение на своих предприятиях местного сырья.

«Первым заказчиком стало предприятие из подмосковной Коломны, - добавил Овчинский. - Сейчас ведутся переговоры и с другими компаниями».

КОНКРЕТНО

Один новый комплекс может за день сделать примерно восемь тонн полиола. С помощью этого сырья утепляют трубы на различных сооружениях и коммуникациях ЖКХ, а также на предприятиях нефтегазового комплекса.

Как пояснил заместитель директора компании «Полимер-Комплекс» Валерий Тимохин, с таким ноу-хау заводы самостоятельно составляют нужную им рецептуру и конечные свойства полиола. При этом могут ориентироваться на свой парк оборудования.

«Это сэкономит средства предприятиям, которым больше не придется переплачивать иностранным поставщикам», - уточнил представитель компании. Ежегодная сумма, которую смогут сберечь крупные заводы при использовании комплекса, получается приличная - порядка 50 миллионов рублей!