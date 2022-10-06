На конкурсе «Новатор Москвы — 2022» названы имена более 100 победителей и призеров - Сергунина

Фото: пресс-служба ДПиИР

Ежегодный конкурс для изобретателей «Новатор Москвы» завершился! В этот раз индивидуальных и коллективных заявок от участников приняли более тысячи. Из них до финальной битвы добрались авторы 36 инновационных проектов. Разработчики 18 решений получили главную награду. Напомним, премию «Новатор Москвы» учредил Сергей Собянин.

«Конкурс помогает в продвижении отечественных технологий и повышает спрос на них. Разработки участников становятся более узнаваемыми как в профессиональной среде, так и у широкой аудитории. Премия вручается уже третий год подряд и за это время объединила больше 3,2 тысячи изобретателей. Они развивают проекты в ключевых сферах — от промышленности и строительства до транспорта и медицины. В 2022 году победителями и призерами стали 114 человек. От лица правительства Москвы поздравляю вас с заслуженной наградой», — сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

На конкурс принимались работы в трех номинациях:

- «Проект будущего» — для авторов инновационных идей;

- «Меняющие реальность» — для тех, кто планирует выход со своим продуктом на рынок;

- «Лидеры инноваций» — для производителей серийных товаров, уже нашедших покупателя.

В каждой номинации - шесть направлений: «Благоустройство и строительство», «Промышленность», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

ПОБЕДИТЕЛИ

В номинации «Меняющие реальность»:

- коллектив во главе с Федором Беломоевым. Их разработка - устройство для коммуникации людей с одновременными нарушениями зрения, слуха и речи. При наборе текста с помощью шрифта Брайля прибор превращает значки из точек в синтезированную речь и наоборот;

- сотрудники компании под руководством Бориса Козлова. Ими создан новейший строительный 3D-принтер, помогающий при возведении малоэтажных домов. Умная машина может печатать элементы зданий и бетонных конструкций.

В номинации «Проект будущего»:

- Иван Захаров, автор концепции производства одноразовой посуды из биоразлагаемого сырья. Материал, который предложил победитель конкурса, по большинству своих качеств лучше ранее созданных аналогов.

В номинации «Лидеры инноваций»:

- коллектив под руководством Натальи Лобкаевой. Изобретение этой компании - платформа для получения реагентов и биокомпонентов, необходимых для инновационных медизделий. Они помогают при лечении тяжелых болезней, «выращивании» биосинтетических костей и искусственных кровеносных сосудов для регенеративной медицины;

- разработчики отечественного машинного масла и смазочных материалов. Кандидат технических наук Сергей Мамыкин внедрил технологию на основе ионов меди, позволяющую существенно уменьшить износ деталей и продлить срок службы транспорта.

Проекты всех победителей - на сайте конкурса.