Андрей Бочкарёв: При благоустройстве станций Большой кольцевой линии применяют отечественные материалы

Центральная аллея, ведущая от строящейся станции БКЛ метро «Сокольники» к одноименному парку, будет вымощена красным клинкерным кирпичом российского производства. Фото: stroi.mos.ru.

Для благоустройства станций Большой кольцевой линии применяют только отечественные материалы, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Строители используют лучший натуральный камень из российских регионов. Пространство вокруг каждой строящейся станции БКЛ благоустраивают и озеленяют.

«На территории вокруг каждой станции БКЛ проходит комплексное благоустройство, включающее высадку деревьев, газонов, установку лавок и других малых архитектурных форм, а также мощение дорожек. Создаются удобные маршруты от метро к близлежащим жилым домам, офисам, объектам социальной инфраструктуры, а также к остановкам наземного общественного транспорта, - рассказал Андрей Бочкарев. - При этом в основном используются материалы, произведенные на отечественных предприятиях, а также натуральный камень, добытый на российских месторождениях».

Например, на станции БКЛ «Аминьевская» применяется камень из двух российских регионов. Прилегающую территорию вокруг нового транспортно-пересадочного узла мостят гранитной плиткой двух цветов. Рабочие укладывают белый гранит, который добывается на одном из крупнейших в мире месторождений по объему залегания природного камня – Ташмурунском в Башкирии. Кроме того, для строительства используется черный гранит «Габбро» из Карелии.

Выбор материала для благоустройства в первую очередь обусловлен дизайном пространства вокруг станций. Разрабатывая художественную концепцию, дизайнеры учитывали особенности каждой станции и историю района, в котором она расположена.

«Так, 15 тысяч квадратных метров центральной аллеи, ведущей от строящейся станции БКЛ метро «Сокольники» к одноименному парку, будет вымощено красным клинкерным кирпичом российского производства. Такой цвет символизирует принадлежность к Сокольнической линии – первой линии столичного метрополитена, пуск которой состоялся в 1935 году», – рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов.

Глава строительного холдинга напомнил, что с будущей станции БКЛ «Сокольники» можно будет пересесть на одноименную станцию красной ветки. Именно поэтому в отделке дизайнеры использовали кирпич. Клинкерный кирпич производят из специального вида глины, обжигаемой при температуре около 1200 градусов, что придает кирпичу разные оттенки красного цвета.

«Красным кирпичом облицовывают также вентиляционные киоски, расположенные на аллее. Все пять этих инженерных сооружений будут таким образом гармонично вписаны в окружающее пространство», – отметил Юрий Кравцов.

Напомним, 22 станции Большой кольцевой линии уже открыты для пассажиров. Полностью Большое кольцо, на котором разместятся 31 станция, планируют сдать до конца 2022 года.