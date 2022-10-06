Еще один детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке на свет появился еще один детеныш краснокнижной викуньи Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке на свет появился еще один детеныш краснокнижной викуньи. Первый малыш родился в начале сентября, его назвали Лучиков. У них один отец, но разные матери, как это обычно и бывает у стадных животных, сообщает пресс-служба зоосада.

Самый маленький детеныш викуньи уже нашел любимое местечко в вольере: он прячется в песчаной яме. Часто он может находиться там один, пока остальное семейство кушает в домике.

Новорожденный уже подружился со своим старшим братом, тот ходит за ним по пятам. Сначала малыш немного боялся Лучика и не понимал, как с ним общаться, ведь он кусал его за уши.

«Однако сейчас, когда детёныш уже подрос, они неразлучные друзья и везде бегают вместе!», — добавили в пресс-службе.

Ранее KP.RU сообщал, что краснокнижного канюка заметили на территории парка «Измайлово». Хищная птица занесена Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости. Ранее ее наблюдали в парке «Кузьминки-Люблино».