Врач рассказала, в каких случаях курение электронных сигарет может привести к смерти

При курении электронной сигареты может понадобиться срочная помощь медиков Фото: Иван МАКЕЕВ

Электронные сигареты могут привести к гибели человека, который их курит, если у него есть аллергия на компоненты жидкости в них и продукты, образующиеся при возникновении пара, заявила «Вечерней Москве» врач-аллерголог Анна Шубина. У курильщика, склонного к аллергии может развиться реакция, которая способна выхвать анафилактический шок. В таком случае без своевременной помощи это состояние может привести к летальному исходу.

Специалист отметила, что в процессе курения ароматизированная жидкость сигарет превращается в пар.

- В паре не так много химических компонентов — это глицерин, ароматизаторы, дистиллированная вода, пропиленгликоль и никотин. Также во время курения выделяется небольшое количество углекислого газа, — объяснила Анна Шубина.

При этом могут проявиться симптомы, характерные для аллергической реакции. К ним относятся чихание и кашель, ощущение зуда в гортани, ушах, на кожных покровах может проступить сыпь. Более опасные формы - асфиксия и анафилактический шок, при которых требуется немедленная помощь.

Ранее KP.RU сообщил о смерти 15-летнего подростка в Новосибирской области, он скончался после курения электронной сигареты.