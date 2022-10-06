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Общество6 октября 2022 11:38

Врач рассказала, в каких случаях курение электронных сигарет может привести к смерти

Медик также назвала симптомы опасного воздействия на организм, заметив которые, можно успеть предотвратить летальный исход
Ирина РЕБРИКОВА
При курении электронной сигареты может понадобиться срочная помощь медиков

При курении электронной сигареты может понадобиться срочная помощь медиков

Фото: Иван МАКЕЕВ

Электронные сигареты могут привести к гибели человека, который их курит, если у него есть аллергия на компоненты жидкости в них и продукты, образующиеся при возникновении пара, заявила «Вечерней Москве» врач-аллерголог Анна Шубина. У курильщика, склонного к аллергии может развиться реакция, которая способна выхвать анафилактический шок. В таком случае без своевременной помощи это состояние может привести к летальному исходу.

Специалист отметила, что в процессе курения ароматизированная жидкость сигарет превращается в пар.

- В паре не так много химических компонентов — это глицерин, ароматизаторы, дистиллированная вода, пропиленгликоль и никотин. Также во время курения выделяется небольшое количество углекислого газа, — объяснила Анна Шубина.

При этом могут проявиться симптомы, характерные для аллергической реакции. К ним относятся чихание и кашель, ощущение зуда в гортани, ушах, на кожных покровах может проступить сыпь. Более опасные формы - асфиксия и анафилактический шок, при которых требуется немедленная помощь.

Ранее KP.RU сообщил о смерти 15-летнего подростка в Новосибирской области, он скончался после курения электронной сигареты.