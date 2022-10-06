Московский диетолог назвала самые опасные сочетания продуктов для людей в возрасте

Также пожилым людям следует ежедневно выходить на прогулки на свежем воздухе Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочетание мяса с картофелем или макаронами, а также стакан молока с печеньем или булочкой в прикуску способны негативно повлиять на самочувствие пожилого человека, рассказала врач-диетолог Елена Саломатина Москве 24.

Часто с возрастом пищеварительная система человека начинает работать хуже. В таких случаях не стоит нагружать ее блюдами и продуктами, которые усложнят ее работу.

Специалист напомнила, что и для вполне здорового, молодого человека предпочтительнее сочетать мясо, приготовленное в духовке или отварное, с овощами, а не с углеводными продуктами вроде картошки или макарон.

- Кусок жареного мяса с картошкой - это вообще недопустимо для пожилого человека, потому что и молодой-то это переварит с трудом... Может быть метеоризм, брожение, тяжесть в желудке, — отметила Елена Саломатина.

Также она призвала убрать из меню хлеб, если он дополняет кашу, макароны или пельмени. Это повышает уровень глюкозы в крови.

К тому же результату может привести и употребление молока с продуктами, богатыми углеводами. А значит, стоит задуматься прежде, чем есть печенье с молоком.

Ранее, как сообщал KP.RU, врач-кардиолог рассказала, какие продукты повышают, а какие понижают риск возникновения инфаркта.