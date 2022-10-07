Максим Ликсутов: «Мы стремимся постоянно повышать надежность работы городского транспорта»

Фото предоставлено Московским метрополитеном

«Безопасность пассажиров — приоритет в работе городского транспорта, которому мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание. Мы стремимся постоянно повышать надежность работы метро не только за счет запуска современных поездов под управлением профессионально подготовленных машинистов, но и с помощью цифровых технологий, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — В метрополитене Москвы уже установлено больше 1 000 путевых датчиков на основе RFID-меток, которые снижают влияние человеческого фактора при управлении подвижным составом и повышают безопасность перевозок».

Специальные путевые датчики на основе RFID-меток помогают машинистам управлять поездами точнее и безопаснее. Как это работает? На датчики записана информация. Состав считывает ее с помощью антенны на головном вагоне. Определяет местоположение состава, что позволяет автоматически прицельно тормозить у знака «Остановка первого вагона». Двери поезда открываются только со стороны платформы (с противоположной стороны двери в это время блокируются). Кстати, эта система блокирует двери поезда во время движения между станциями. Как видим, она облегчает управление составом и повышает безопасность.

Такие датчики есть на восьми линиях мосметро: Арбатско-Покровской, Филёвской, Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской и Некрасовской.