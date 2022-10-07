Взрыв газа произошел в квартире на юге Москвы на Чертановской улице

Взрыв газа произошел в жилом доме на юге Москвы Фото: Мария ЛЕНЦ

Взрыв газа произошел в квартире жилого дома, расположенной на юге Москвы на Чертановской улице. Информация о пострадавших пока не поступала, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В доме 24, корпус 1, по Чертановской улице, предположительно, произошел взрыв газа в квартире на втором этаже», — отметил собеседник агентства. По информации РЕН ТВ, взорвался газовый баллон.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Специалисты устанавливают размер причиненного ущерба.

Ранее KP.RU сообщал, что в жилой многоэтажке в Коломне раздался хлопок газа. В результате взрыва в квартире рухнули межкомнатные перегородки. В момент ЧП в помещении находились люди – хозяин жилья и его знакомый. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.