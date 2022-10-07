Тарифы на шести парковках со шлагбаумом у ВДНХ изменятся с 8 октября 2022 года. Фото: архив КП

В Москве, на шести парковках со шлагбаумом у ВДНХ изменятся тарифы с 8 октября 2022 года. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Изменения связаны с большой нагрузкой на этих парковках, особенно в выходные дни.

По субботам, воскресеньям и в праздничные дни, в период с 9:00 до 22:00, стоимость парковки составит 300 рублей в час. В этот же временной промежуток, но в другие дни, стоимость будет 200 рублей в час. В ночное время суток, с 22:00 до 9:00, за парковку нужно будет заплатить 100 рублей в час.

Из сообщения Департамента транспорта следует, что изменения коснутся парковки слева от главного входа ВДНХ, трех парковок справа от главного входа, парковки на улице Сергея Эйзенштейна, 8 и на проспекте Мира 123 к. 2.

Более подробно с адресами парковок, количеством мест и тарифами можно ознакомиться в приложении «Парковки России».