Объявление о «доносах» на автомобилистов в московском дворе поделило людей на два лагеря Фото: телеграм-канал «Соседи ЮВАО»

Нетипичное объявление для владельцев авто появилось во дворе одного из московских районов на юго-востоке столицы. Текст сообщения опубликовали в telegram-канале «Соседи ЮВАО».

«Автомобилисты, все, кто паркует свои автомобили у подъездов. На Ставропольской улице приживает семейство негодяев. Это они вызывают эвакуаторы для эвакуации ваших автомобилей. Они фотографируют ваши авто, припаркованные с нарушением ПДД, и отправляют фотки в МАДИ, дабы получить свои 30 серебряников», — написал в объявлении неизвестный.

Автор посоветовал соседям быть внимательными, чтобы не позволять «доносчикам» наживаться.

Это объявление вызвало возмущения людей. Одних зацепило, что тех, кто проявляет свою гражданскую позицию и отстаивает права, считают «стукачами», другие же резко негативно отнеслись к героям, описанным в тексте. Однако абсолютное большинство высказавшихся согласны, что парковка на тротуарах и перед подъездами недопустима.