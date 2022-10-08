В Москве открылась выставка об истории шоколада

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

До 31 октября москвичи и гости столицы могут побывать на выставке «Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века». Посетители узнают об истории шоколада и о вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао. Организаторами стали Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и московская фабрика «Красный Октябрь». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, экспозиция собрана из уникальных экспонатов, среди которых винтажные шоколадки, керамика индейцев майя и архивные фотографии.

«История шоколада в России насчитывает уже несколько веков, - отметил глава ведомства. - Москва всегда была и остается одним из крупнейших производственных центров сладостей. Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю».

Московские сладости известны и любимы во всем мире. Например, три разных вида шоколада «Аленка», который выпускает в том числе и «Красный Октябрь», взяли золото на конкурсе «Продукт года-2022» в рамках международной выставки WorldFood Moscow. Два вида горького шоколада «Eco-botanica» от компании «Рот Фронт» отмечены Гран-при в номинации «Кондитерские изделия». Напомним, эти предприятия работают в составе холдинга «Объединенные кондитеры».

КОНКРЕТНО

Большинство экспонатов выставки рассказывают о советском ученом Юрии Кнорозове. Первым в мире он разгадал письменность древних индейцев майя с помощью собственной универсальной системы дешифровки символов. Тексты майя содержали в том числе информацию об особенностях выращивания какао-бобов.

Владислав Овчинский. ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Посетители увидят ценные артефакты из Музея истории шоколада и какао «МИШКа». Дети смогут поучаствовать в мастер-классах, где научатся писать слово «шоколад» иероглифами майя. Также для них устроят конкурсы, например, нужно будет раскрасить рисунки. Победители получат бесплатные билеты в музеи «Роза Эйнема» и «МИШКа».

КУДА ПРИХОДИТЬ

Учебно-научный Мезоамериканский центр имени Ю. В. Кнорозова РГГУ

ул. Никольская, д. 15, ст. м. «Лубянка».

Время работы: ежедневно с понедельника по пятницу, с 11.00 до 18.00.

Вход бесплатный. С собой нужно принести паспорт.