Трансформируемый зрительный зал появится в театре имени Наталии Сац в Москве после реконструкции Фото: Алиса ТИТКО

В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац в Москве появится трансформируемый зрительный зал. Он входит в проект реконструкции объекта, которая завершится в 2024 году, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

На главной сцене театра разместят подъемно-опускную площадку, которая сможет трансформировать зрительный зал. При необходимости часть кресел зала будет подниматься или скрываться.

В ходе реконструкции здания будет модернизирован механизм главной сцены театра. Это обеспечит постановкам большую зрелищность. Возможности создателей спектаклей будут расширены, благодаря созданию дополнительных боковых пространств для смены декораций на главной сцене. Рабочие уже смонтировали их металлоконструкции.

Также на реконструируемом объекте установят технологическое оборудование и выполнят работы по устройству инженерных коммуникаций. Также специалисты уже выполнили демонтаж для расширения оркестровой ямы.

Как писал KP.RU, в Москве до конца 2023 года отремонтируют 6 театров.