Москвич устроил стрельбу из охотничьего ружья по припаркованным машинам и ранил полицейского

Стрелок не только ранил полицейского, но и обстрелял служебную машину Фото: ГСУ СК России по Москве

В одном из дворов на Ярцевской улице на западе Москвы 54-летний москвич устроил из окна квартиры стрельбу по припаркованным во дворе машинам и ранил прибывшего на вызов полицейского, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ. Задержать неадекватного горожанина удалось только после ответных выстрелов.

ЧП произошло ночью 9 октября. По предварительным данным, мужчина стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья дробью. Что послужило причиной агрессивного поведения, пока неизвестно.

- В целях пресечения противоправных действий мужчины было применено табельное оружие. Подозреваемый госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, - уточняется в сообщении ведомства.

Также в больнице находится и раненный в ногу полицейский.

Уголовное дело возбуждено по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве. Подозреваемого допросят, как только медики позволят это сделать. Пока же идет допрос очевидцев и знакомых мужчины, изъяты и находятся на изучении записи с камер видеонаблюдения. В квартире задержанного идет обыск.