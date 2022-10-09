Дорогие рестораны Москвы потеряли треть клиентов

За последние две недели ходить в дорогие рестораны стали на треть реже, чем в прошлом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние две недели ходить в дорогие рестораны стали на треть реже, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

После объявления в стране частичной мобилизации количество заказов со средним чеком, превышающим 1,5 тысячи рублей, уменьшилось на 29% год к году. Что касается ресторанов со средним чеком ниже 1,5 тысячи рублей, то их выручка за тот же период времени снизилась всего на 8%. Эксперты объясняют это отъездом платежеспособных посетителей и сокращением расходов. Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов, в свою очередь, связывает спад с депрессивным настроением потребителя.

В то же время основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий рисует другую картину. По его словам, посещаемость более дорогих заведений не сократилась, чего не скажешь о точках бюджетного общепита, основными посетителями которых являлись молодые люди призывного возраста 20–35 лет. 20-процентное снижение выручки в ресторанах Hurma Group of Companies в первую неделю он связал с тем, что гости отменяют празднования дней рождения, встречи с друзьями и другие события.