В Горном институте НИТУ «МИСиС» отреставрируют Главный корпус - Сергунина

Главный корпус Горного института Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» на Ленинском проспекте в столице отреставрируют. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Напомним, ранее памятнику архитектуры начала XIX века был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. С 1830-х годов в нем размещалось Московское городское мещанское училище. С 1918 года - Московская горная академия.

«Ансамбль Горного института играет важную роль в архитектурном облике района Якиманка. Уже почти 200 лет в нем работают образовательные учреждения. В 1941 году здесь формировалась 1-я Московская дивизия народного ополчения. По решению Мэра Москвы выделен грант на реставрацию главного корпуса. Специалисты Мосгорнаследия уже одобрили проект восстановления фасадов, в ближайшее время будет согласована документация по интерьерам», — рассказала Наталья Сергунина.

Реставрацией важных исторических зданий и ансамблей правительство Москвы занимается постоянно. Для этого городом выделяются гранты и субсидии. В списке обновлённых сооружений - храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и доходный дом на улице Забелина, храм Живоначальной Троицы в 1-м Рижском переулке и другие.

КОНКРЕТНО

Здание Горного института построено в 1801 - 1802 годах. Автором проекта корпуса в стиле классицизма стал архитектор Алексей Бакарев.

Особенность фасадов - скульптуры шахтёров. Они расположены над восьмиколонным портиком (выступающей частью) центрального входа. Необычно украшены и капители колонн над главным входом. Это орнаменты с символикой горного дела - киркой и отбойным молотком. А в самом здании особую ценность представляют лестницы чугунного литья XIX века и кирпичные своды домовой церкви 1836 - 1839 годов.

За свою историю корпус несколько раз перестраивался. Сначала по проектам архитекторов Михаила Быковского и Александра Каминского. А в 1932 году масштабную реконструкцию начали по проекту Владимира Кринского и Алексея Рухлядева. Ее завершили только к 1950 году. За это время сделали надстройку четвертого и пятого этажей, а также поставили скульптуры над центральным входом.