В Москве женщина убила сожителя и пыталась скрыться от полиции, но ее задержали

В Москве задержали 33-летнюю убийцу сожителя Фото: Иван ВИСЛОВ

Подозреваемую в убийстве собственного сожителя 33-летнюю уроженку Волгоградской области задержали в Москве. Тело погибшего нашли в квартире жилого дома, расположенного по улице Генерала Тюленева вечером 4 октября. На нем уже были гнилостные изменения, сообщили в СКР столицы, что говорит о том, что оно пролежало несколько дней.

Жертве было 46 лет. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, отработали весь жилой сектор, а также круг общения погибшего. Под подозрением оказалась 33-летняя женщина, которая непродолжительное время сожительствовала с пострадавшим. Ее местоположение установили и задержали.

В ходе допроса женщина признала свою вину. Она пояснила, что 24 сентября у нее произошел конфликт на бытовой почве с ее сожителем, в ходе которого она ударила его ножом, после чего сбежала. Женщина подробно показала в ходе проверки показаний на месте, как совершила преступление.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемой. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал о случае на юго-востоке Москвы, где женщина также зарезала сожителя во время ссоры.