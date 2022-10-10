Ефимов: В Новой Москве построят пищевой кластер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недалеко от поселка Щаповское в Троицком округе столицы появится пищевой кластер. Для возведения его первой очереди инвестору выделен участок в 27,4 гектара. Земля предоставлена в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такое решение одобрено Градостроительно-земельной комиссией города. Кластер рассчитан на размещение небольших производств компаний, которые не располагают необходимыми суммами для создания собственных заводов. Здесь можно будет наладить выпуск молочной, хлебной, мясной продукции, сладостей, напитков и упаковки.

«Инвестор планирует вложить в проект около 10 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Работать на объекте смогут около 3,5 тысячи человек».

По его словам, пищевой кластер займет площадь в 160 гектаров. На этой земле построят миллион квадратных метров производственной, складской и офисной недвижимости. Аренду в первых корпусах можно будет оформить в 2025 году. Здесь обеспечат всю необходимую инфраструктуру для работы и развития предприятий. Некоторыми деталями проекта поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Известно, что в кластере появятся специальные строения для вертикальных ферм, в которых выращиваются овощи.

«Благодаря кооперации с соседними производствами компании смогут значительно экономить на логистике и аренде складских помещений», - отметил глава ведомства.

Переговоры с компаниями, желающими разместить в кластере свои производства, уже ведутся. Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, как только станут понятны технико-экономические показатели, с инвестором подпишут договор аренды земли на пять лет. Ему предстоит за эти годы построить на участке более 163 тысяч квадратных метров недвижимости. Проект сейчас находится в разработке. Причем кластер станет настоящим индустриальным парком, интересным как для резидентов, так и для обычных жителей. Кроме собственно производств, в нем появится конгрессно-выставочная площадка, отель, кулинарный коворкинг, городские площади и бульвары для фестивалей и праздников.

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МаИП позволяет инвесторам взять землю в аренду без торгов для возведения инновационных и социально значимых производств. Благодаря этому уменьшаются расходы на открытие новых рабочих мест. Кроме того, компании могут быстро начать выпускать необходимые городу и его жителям товары.

Промышленные предприятия по программе поддержке, утвержденной правительством Москвы в марте этого года, вправе получить землю в аренду по льготной ставке один рубль в год. Она действует все время выполнения договора. На сегодня подписано восемь таких соглашений.