«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана в ночь на 11 и 12 октября

Туман накроет не только Москву, но и Подмосковье Фото: Артем КИЛЬКИН

Ближайшие два утра в столице 11 и 12 октября будут крайне туманными, из-за чего синоптики Росгидрометцентра объявили на территории Москвы и Подмосковья «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать периодами: с 21:00 10 октября до 9:00 11 октября и с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября. Ожидается значительное снижение видимости. Автомобилистам и пешеходам вблизи проезжей части рекомендуют быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее KP.RU сообщил, какой будет погода на текущей неделе с 10 по 16 октября в Москве. Синоптики пообещали похолодание, в течение 7 дней дневной температурный максимум постепенно снизится с 13 до 9 градусов тепла. В ночь на среду и четверг температура опустится до ноля. При этом осадков не ожидается, атмосферное давление останется высоким.