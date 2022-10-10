Собянин поручил ускорить открытие Дома сестринского ухода «Даниловский»

Центр размещен в новых реконструируемых корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

«Мы продолжаем реконструкцию и создание современной паллиативной помощи в Москве. На сегодняшний день 11 корпусов работают уже в таком высоком стандарте, с хорошим оснащением, оборудованием, мебелью. По сути дела нам осталось завершить всего один корпус для того, чтобы вся система была современной. Здесь сделан центр паллиативной помощи «Даниловский», который будет обслуживать шесть районов Москвы выездными бригадами. Ну, и здесь в стационарном режиме созданы все современные условия. С февраля месяца начнется прием пациентов. Сейчас идет окончание работ, пуско-наладка оборудования, дооснащение центра», - рассказал в ходе осмотра объекта Сергей Собянин о планах дальнейшего развития системы паллиативной помощи в Москве.

Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер доложила градоначальнику, что в доме сестринского ухода «Даниловский» будет 84 койки. «Это филиал центра паллиативной помощи. Здесь будет сестринский уход для людей с самым разными диагнозами», - пояснила руководитель центра.

Нюта Федермессер добавила, что здесь также станет функционировать выездная служба. «Выездная служба «закрывает» гораздо больше людей, чем стационар. В Москве сейчас 540 работает паллиативных коек, а будет 640. А под опекой у нас уже на сегодняшний день находится 13 тыс. человек», - сказала директор центра.

Дом сестринского ухода «Даниловский» размещен в бывшем корпусе ГКОБ №1. Реконструкция шестиэтажного здания будет полностью завершена до конца текущего года.

Паллиативный центр оснастят современной медицинской техникой. С той целью было закуплено порядка 600 единиц оборудования, в том числе аппарат УЗИ и мобильный рентген-аппарат, которые позволяют проводить диагностику у постели больного, и многое другое. В Доме сестринского ухода «Даниловский» приступят к работе 192 человека.

В здании и на всей прилегающей территории создана безбарьерная среда. Это даст возможность пациентам проводить больше времени на свежем воздухе, в просторных коридорах и холле.

Здесь, как и в других филиалах центра паллиативной помощи, будут работать координаторы и волонтеры благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

КСТАТИ

В рамках модернизации помещений центра паллиативной помощи в 2021-2022 годы были капитально отремонтированы три здания: главный корпус центра, бывший корпус ГКБ имени Демихова, бывший корпус ГКБ имени Юдина. В планах - капитальный ремонт второго корпуса центра на ул. Двинцев.

ЦИФРА

За девять месяцев 2022 года паллиативную медицинскую помощь в стационарах получили 9 тыс. 690 взрослых пациентов и 590 детей.