Ефимов: На севере Москвы появится производство готовых блюд

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Настоящая фабрика-кухня в скором времени разместится в Западном Дегунино на севере столицы. Ее площадь - порядка десяти тысяч квадратных метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестор проекта получит от города около 1,83 гектара земли без торгов. Такое решение принято Градостроительно-земельной комиссией столицы. В результате будет построен высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску готовых блюд.

«Реализация проекта позволит создать 400 новых рабочих мест, - отметил заммэра. - Планируемый объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей».

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, созданием новой производственной площадки займётся многопрофильный холдинг, выпускающий пищевые готовые блюда. У него уже есть собственные цеха в Москве и Санкт-Петербурге. Компания обеспечивает наборами питания и полуфабрикатами высокой готовности высокоскоростные поезда, социальные и медицинские учреждения, а также разные государственные и коммерческие организации страны.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что выделенный для будущего комплекса участок ничем не занят и только служит в качестве парковки для машин.

«С инвестором будет заключен договор аренды земли на пять лет, в течение которых строительство комплекса должно завершиться», - уточнил Гаман.

ВАЖНО

Благодаря МаИП инвесторы могут взять у города участок в аренду без торгов. С одним условием - построить на нем инновационное и социально важное производство. Это позволяет предпринимателям снизить расходы на создание дополнительных рабочих мест. Еще один плюс - компании могут быстро запустить производство нужной городу и его жителям продукции.

Промышленные предприятия по программе поддержки, одобренной правительством Москвы в марте 2022 года, могут арендовать городскую землю по льготной ставке - один рубль в год. Она действует все время выполнения договора. Среди восьми уже подписанных подобных соглашений - проекты по производству музыкальных инструментов, архитектурного бетона, макаронных и кондитерских изделий. Также сюда входят договора с предприятием – разработчиком электронных компонентов, приборостроительным комплексом, мясоперерабатывающим заводом и комплексом по выпуску комплектующих для пожарной спецтехники.