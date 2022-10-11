В Королеве прохожие приняли съемки фильма за ДТП с перевернутым автомобилем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Королёв Московской области на улице Мичурина недалеко от парка усадьбы Крафта местные жители приняли съемки фильма за ДТП с перевернутым автомобилем.

- Шла домой, увидела машины скорой помощи и ДПС, перевернутый автомобиль. Сначала подумала, что произошла авария, а потом заметила неподалеку несколько камер и поняла, что ведутся съемки кинофильма, - рассказала РИАМО жительница города.

Оказалось, что сейчас в городе снимают второй сезон сериала "Почка". Это российский сериал в жанре драмы-комедии. Премьера первого сезона состоялась в января этого года.

Недавно сайт "Москва 24" писал про завершение съемок фильма режиссера Клима Шипенко "Вызов", часть которых проходила в космосе. Как рассказала актриса Юлия Пересильд, ровно год как "жизнь разделилась на до и после". Она также пожелала режиссеру сил и терпения на этапе монтажа и озвучки фильма.