Эндокринологический научный центр в Москворечье получит новое здание

Фото: vk.com/endocrincentr

На пересечении улиц Москворечье и Котляковского проезда на юге столицы появится новое здание эндокринологического центра. Сейчас на этом месте находится действующий корпус. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, под строительство выделен участок площадью около 1,3 гектара. Изменения в правила землепользования и застройки для него ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект предполагает, что существующее здание будет разделено, и на месте одной из частей будет вестись строительство», - уточнила Княжевская.

По ее словам, здесь возведут не только новое здание эндокринологического центра, но и другие медицинские учреждения. Всего планируется одно или несколько строений. Их общая площадь - около 35 тысяч квадратных метров. Максимальная высота сооружений - 45 метров.

При необходимости на участке обновят инженерные сети. Территорию благоустроят и проложат удобные подъезды к зданиям.